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Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor - Son Dakika

Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor

08.10.2021 13:31

Galatasaray'ın yaptığı zam teklifini reddeden Kerem'in Fransa'dan gelen teklifler sonra kafasının karıştığı aktarıldı. Nantes ve Lyon, genç kanat oyuncusu için nabız yokluyor. Kerem'in Lyon'un ilgisinden memnun olduğu ve Fransa'ya gitmek istediği aktarıldı.

Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i elde tutmakta güçlük çekecek. Alman ekibi Wolfsburg'un ardından iki Fransız ekibi daha Kerem'e talip oldu. Bu takımlar Nantes ve Lyon. Genç kanat oyuncusunun Lyon'a sıcak baktığı belirtildi.

Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem'in gönlü Fransa'da! Ocak ayında Lyon yolcusu

CANLI İZLEDİLER

Fanatik'in haberine göre; iki kulüp, Kerem'in her maçını canlı olarak izletti. Ocak ayında Milli futbolcu için yüksek bir bonservis teklifi yapılması bekleniyor.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayali için Galatasaray'la sözleşmeyi uzatmaya yanaşmadı. Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro civarı bir paraya Kerem'i satabilir.

Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Alman, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor - Son Dakika Spor


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