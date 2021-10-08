Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor

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Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i elde tutmakta güçlük çekecek. Alman ekibi Wolfsburg'un ardından iki Fransız ekibi daha Kerem'e talip oldu. Bu takımlar Nantes ve Lyon. Genç kanat oyuncusunun Lyon'a sıcak baktığı belirtildi.

CANLI İZLEDİLER

Fanatik'in haberine göre; iki kulüp, Kerem'in her maçını canlı olarak izletti. Ocak ayında Milli futbolcu için yüksek bir bonservis teklifi yapılması bekleniyor.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayali için Galatasaray'la sözleşmeyi uzatmaya yanaşmadı. Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro civarı bir paraya Kerem'i satabilir.