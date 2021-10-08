Sarı-Kırmızılılar, Kerem'i elde tutmakta güçlük çekecek. Alman ekibi Wolfsburg'un ardından iki Fransız ekibi daha Kerem'e talip oldu. Bu takımlar Nantes ve Lyon. Genç kanat oyuncusunun Lyon'a sıcak baktığı belirtildi.
Fanatik'in haberine göre; iki kulüp, Kerem'in her maçını canlı olarak izletti. Ocak ayında Milli futbolcu için yüksek bir bonservis teklifi yapılması bekleniyor.
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayali için Galatasaray'la sözleşmeyi uzatmaya yanaşmadı. Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro civarı bir paraya Kerem'i satabilir.
Son Dakika › Spor › Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor - Son Dakika Spor