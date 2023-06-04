Zaniolo, Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray taraftarlarından özür diledi - Son Dakika
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Zaniolo, Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray taraftarlarından özür diledi

Zaniolo, Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray taraftarlarından özür diledi

04.06.2023 21:58

Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'ye attığı 2 golün ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediğini açıkladı. İtalyan futbolcu ayrıca kondisyonuyla ilgili de açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'da ikinci kupasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Ezeli rakip Fenerbahçe'ye 2 gol atan Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunarak sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediğini belirtti.

"PERFORMANSIM ÖZÜR İÇİNDİ"

Maçı değerlendiren Zaniolo, "Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz" dedi.

İki gol atan Zaniolo, maçın ardından taraftarına da bir mesaj yolladı

"ŞANS GELDİĞİNDE KULLANMAYA ÇALIŞTIM"

Kendi performansına da değinen İtalyan yıldız, "İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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