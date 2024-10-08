Zayn Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zayn Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor

5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Şampiyonu olmanın ardından dünya şampiyonluğu hedefliyor.

08.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olan 5 yaşındaki motosiklet sporcusu Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonu olmak istiyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, bu yıl ilk kez Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50cc kategorisinde yarışlara katıldı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın bütün ayaklarında birinci sırayı alarak şampiyon olan Zayn Sofuoğlu, babası Kenan Sofuoğlu ile birlikte AA muhabirine açıklama yaptı.

Şampiyon olmak için çok çalıştığını, hedefinin dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Sofuoğlu, "Ben şampiyon olmak için çok çalıştım. Bugün yarışlarda pist rekoru kırdım. Ben de babam gibi dünya şampiyonu olacağım. Şampiyon olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atmayı çok seviyorum. İnşallah dünya şampiyonu olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atacağım. Şimdi motosiklette şampiyon oldum. Önümüzdeki hafta karting şampiyonasında şampiyon olacağım inşallah." dedi.

"Bazen biraz fazla zorluyor"

Kenan Sofuoğlu, çok emek verdiklerini, çok çalıştıklarını ifade ederek, Zayn'ın ilgi ve sevgisinden dolayı başarıyı yakaladıklarını belirtti.

Zayn'ın Formula 1 sporcusu olmasını hayal ettiğini kaydeden Sofuoğlu, "Allah'ın izniyle biz iyi bir altyapı vermeye çalışıyoruz. Güzel de ilerliyoruz. Çıktığı her pistte daha önce görülmemiş rekor dereceler atıyor. Hem motosiklette hem kartingde daha önce kimsenin görmediği derecelere ulaşıyor. Yolumuzda iyi ilerliyoruz. Rabbim inşallah hayal ettiğimiz o noktaya da çıkmayı bize nasip eder." diye konuştu.

Pist kenarında oğlunun yarışlarını takip ederken çok heyecanlandığını aktaran Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Artık 'Yavaş git.' demeye başladım. Bazen biraz fazla zorluyor. Neden bu kadar zorluyorsun dediğimde, 'Baba pist rekoru kırmaya çalışıyorum.' diyor. Zayn hırslı bir çocuk. İki yaşına girmeden önce biz onunla motor kullanmaya, antrenman yapmaya başladık. Biz o zamandan beri açıkçası hep kazanma odaklı gittik. Çünkü daha önce de dediğim gibi ben şampiyon yetiştirmeye çalışıyorum, standart yarışan bir sporcu değil. Biz yetiştirdiğimiz zaman Toprak Razgatlıoğlu gibi, inşallah diğer sporcularım gibi şampiyon olmaları lazım. O yüzden olması gereken hırsı da yüklemeye çalışıyorum."

"Zayn'ı kenardan izlemek, yarışmaktan daha zor"

Zayn'ı kenardan izlerken çok heyecanlandığını anlatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kenarda izlemek daha zor. Yarışırken ışıklar söndüğü zaman artık en sevdiğimiz an başlıyor. Yarış esnasında stres diye bir şey kalmıyor. Ama Zayn'ı izlerken ışıklar söndüğü anda stresim çoğalıyor. Çünkü dışarıdan izliyorsun, motorun üzerinde değilsin. O yüzden dışarıdan izlemek motorun üzerinde olmaktan daha zor, onu öğrendim. Ben inanıyorum ki biz Türkiye'de birçok aileye, anneye, babaya örnek olmaya başladık. Çünkü çocukların neler yapabileceğini göstermeye başladım. Türkiye şampiyonalarına geldiğimiz zaman yaptığım çalışmaların benzerlerini diğer sporcuların aileleri yapmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki ülkemiz motor sporlarında çok iyi bir yerde değil. Belki benim yarış kariyerimde yaptıklarım, Toprak'ın başardıkları ve ileride bu yetişen gençlerin başarılarıyla Türkiye motor sporlarında daha iyi yerlere gelecek. Motosiklet dünya şampiyonluklarımız var. Daha da gelmeye devam edecek. Otomobilde bu işin zirvesi olan Formula 1. İnşallah oraya da Türkiye olarak gideceğiz. Allah izin verirse bir Türk sporcuyu orada Formula 1'in zirvesine çıkartacağız. Bu Zayn olur olmaz. Bunu zaman gösterir. Ben çalışmayı yapıyorum, gerisi nasip."

Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu, Motosiklet, Türkiye, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zayn Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:33:05. #1.12#
SON DAKİKA: Zayn Sofuoğlu: Dünya Şampiyonu Olmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.