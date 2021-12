- Zehra Güneş: "13 savaşçı kadınla sahada olmak gurur verici"

VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş:

"Hedefimiz 5 kupa ve yolumuz uzun"

İSTANBUL - 4. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank'ın önemli isimlerinden Zehra Güneş, takım arkadaşlarından güç aldığını ifade ederek, "13 savaşçı kadınla sahada olmak gurur verici bir durum" dedi. Zehra hedeflerinin 5 kupa olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkent Ankara'da düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Kadınlar Şampiyonası'nda zirveye çıkarak 4. kez Dünya Şampiyonu olan VakıfBank'ta takımın önemli isimlerinden Zehra Güneş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Daha çok kupalar kazanacaklarını ifade ederek sözlerine başlayan başarılı voleybolcu, "Çok yoğun bir tempodaydık. Her geçen gün seviyesi daha çok artan maçlar oynadık. Ama takımda çok farklı bir atmosfer vardı. Çünkü her sabah uyandığımda oynamaya daha aç bir takımla sahadaydım. Bu çok farklı bir durum. Bununla gurur duyuyorum. Gittiğimiz ilk günden itibaren hissediyordum bunun olacağını. Herkes kazanmak için savaşıyordu. Herkes kazanmak için yapılmayan bir şeyin üzerine gidiyordu. Herkes birbirini yukarıya ittiği için bu zaferi kazandık ve birlikte kutluyoruz" diye konuştu.

"13 savaşçı kadınla sahadayım"

Takım olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek sözlerini sürdüren Zehra, "13 tane inanılmaz savaşçı kadınla sahadayım. Bizi bu kadar başarılı yapan durum bu. Takım olmak, savaşmak, birlikte bu savaşı ortaya koyarken, birbirimizi kırıp kırmayacağımızı düşünmeden sonuç için mücadele etmek. Her zaman sonuç odaklı yaklaştığımız için başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hepsini çok seviyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her zaman en iyisini istiyoruz"

Dünyanın en iyi takımında oynadığını ve bunun çok güzel bir his olduğunu söyleyen Zehra Güneş, "Dünyanın en iyi takımında oynamak çok güzel bir his. En büyükleri hedeflediğiniz için bu hissi çok fazla ayrıcalıklandıramıyorsunuz hayatınızda. Zaten en iyisini istiyorsunuz ve her şeyin içinde en iyisinin olması gerektiğini biliyorsunuz. Antrenmanlarınızdan tutun da yediğiniz her şeye kadar geçerli bu. Bu yüzden birbirimize büyük güç veriyoruz ve bu nedenle büyük aileyiz, başarılıyız" dedi.

Son olarak hedeflerinin 5 kupa olduğunu belirten başarılı oyuncu, "5 kupa hedefiyle başladık sezona. Hepsini tamamlayıp bu sezonu çok mutlu şekilde kapatmak istiyoruz. Daha yolun çok başındayız. Onurlu ve gururluyuz şu anda ama odaklanarak bu yolu yürümeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.