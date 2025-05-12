Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçe\'nin yıldızıyla ABD\'de tatile çıktı

VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş, sezonun bitiminin ardından Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Melissa Vargas ile Amerika'da tatile çıktı. Kaliforniya'daki Disneyland'a giden ikili, renkli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

12.05.2025 16:13
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A Milli takım ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, voleybolda sezonun bitmesiyle birlikte tatilinin keyfini çıkarıyor. Yıldız oyuncu, aylar süren sezonun yorgunluğunu üstünden atmak adına soluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı.

MELİSSA VARGAS İLE BİRLİKTE GİTTİ

25 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin ve milli takımın başarılı voleybolcusu Melissa Vargas ile Kaliforniya'da bulunan Disneyland'a gitti. Başarılı voleybolcu, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak, 'İlk durak: Kaliforniya' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞMURU

Zehra'nın Melissa Vargas ve ABD'den çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaşması üzerine yıldız ismin bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SEZON PERFORMANSI

Kaptanı olduğu VakıfBank ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Zehra Güneş, VakıfBank ile bu sezon 34 maçta forma giydi.

İşte Zehra Güneş'in o paylaşımları;

Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Vakıflar Bankası, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Fenerbahçe, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mavişş Kaplan:
    Bize ne bundan. Ülke ne halde ne sorunlar varken bunun ne halt ettiğimi haber şimdi 100 10 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Ülke yangın yeri millet çöpten ekmek peynir topluyor açlıktan binlerce insan ölüyor turkiyede millet aç geziyor 58 43 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    Vargasla gittiyse sıkıntı ?? 71 11 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Sevgili mi olmuşlar 62 11 Yanıtla
  • suna genç:
    Vergas bunu zkmeden bırakmaz 55 7 Yanıtla
  • aragorn:
    BENCE SEVGİLİLER 40 5 Yanıtla
  • Abdullah Akbaşoğlu:
    sanki çok önemli bir habermiş gibi yayinlaniyor 36 6 Yanıtla
  • 220198:
    ruanda uganda somali bize yardim icin kampanya baslat mis 29 11 Yanıtla
  • 6490203:
    bu fenaa 28 2 Yanıtla
  • 19971997:
    vargas bunami tokmakliyor 27 2 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    ikisinin gecmis videolarina bakan anlar zaten durumun ne oldugunuda' zaten' ozellikle.zehra prim.kasiyor 'her yerden aksin parada 7 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    bunların abd seviciliği ne zaman bitecek 5 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    vargasta cimbomlu ya neyse :))) 3 2 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Vargassss pmplar 4 0 Yanıtla
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