Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı

Eski bakandan tartışma yaratacak "Türk doları" önerisi! Gerekçesi de bir o kadar ilginç

Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en popüler isimlerinden olan Zehra Güneş'in 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

"SAADET'İ GÖREMİYORUZ"

Yıllar önce O Ses Türkiye'ye arkadaşını desteklemek için konuk olan Zehra Güneş, Acun Ilıcalı ve jüri üyelerine henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı. Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek ''Saadet'i göremiyoruz'' demişti. O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.