Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı? - Son Dakika
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Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?

10.04.2022 00:57

VakıfBank ve milli takımın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk'e benzetilen Güneş'e "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumları yapıldı.

Türkiye'de ve yurt dışında binlerce hayranı bulunan milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyayı paylaştığı pozlarla sallıyor. Son olarak göbeği açık bir pozunu paylaşan 22 yaşındaki voleybolcuya beğeni yağdı.

Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi
Eren Dişli-Zehra Güneş

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Göbeği açık pozunu paylaşan Zehra Güneş'in fotoğrafına sevgilisi Eren Dişli kalpli emoji bırakırken, binlerce takipçisinden de yorum yağdı. Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk'e benzetilen Güneş', "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumları yapıldı.

Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi
Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi
YORUMLAR
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Son Dakika Spor Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı? - Son Dakika
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