Türkiye'de ve yurt dışında binlerce hayranı bulunan milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyayı paylaştığı pozlarla sallıyor. Son olarak göbeği açık bir pozunu paylaşan 22 yaşındaki voleybolcuya beğeni yağdı.
Göbeği açık pozunu paylaşan Zehra Güneş'in fotoğrafına sevgilisi Eren Dişli kalpli emoji bırakırken, binlerce takipçisinden de yorum yağdı. Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk'e benzetilen Güneş', "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Spor › Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı? - Son Dakika