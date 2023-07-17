Zehra Güneş, şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'a armağan etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde gelen şampiyonluğu deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti.
Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için." ifadelerini kullandı.
Zehra Güneş şampiyonlukla ilgili olarak maç sonunda, "Yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Çok mutluyum. Bundan 5-10 sene sonra şampiyonluklar hatırlanır, kimin iyi oynadığı veya kötü oynadığı değil." dedi.
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