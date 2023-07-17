Zehra Güneş, şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'a armağan etti - Son Dakika
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Zehra Güneş, şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'a armağan etti

17.07.2023 13:15

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde gelen şampiyonluğu deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti. Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için.' ifadelerini kullandı. Maç sonunda ise Güneş, 'Yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Çok mutluyum. Bundan 5-10 sene sonra şampiyonluklar hatırlanır, kimin iyi oynadığı veya kötü oynadığı değil.' dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde gelen şampiyonluğu deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti.

"BU MADALYA SENİN İÇİN"

Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR HİKAYENİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Zehra Güneş şampiyonlukla ilgili olarak maç sonunda, "Yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Çok mutluyum. Bundan 5-10 sene sonra şampiyonluklar hatırlanır, kimin iyi oynadığı veya kötü oynadığı değil." dedi.

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Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş, şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'a armağan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra Güneş, şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren Topal'a armağan etti - Son Dakika
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