Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş ve kendisi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş düğüne katıldı. İki kardeşin tarzları ve benzerlikleri sosyal medyayı salladı.
Zehra Güneş son olarak kendisi gibi milli voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş ile birlikte düğüne katıldı. Abla kardeşin şık düğün kombinleriyle verdikleri pozlar ise sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni alan pozlarına yorumlar da yağdı. Zehra Güneş ve İrem Güneş'e "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz" yorumları yapıldı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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