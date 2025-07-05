Kayseri U12 Ligi Play-Off final maçında Zeki Akparlar FK U12 takımı rakibi Kayserispor'u 2-0 yenerek Kayseri şampiyonu oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakem: Osman Durmuş
Zeki Akparlar FK U12: M. Emin Sivritepe, Adnan Yaşar (Burhan dk. 50), Y. Ali Atasoy (İsmail Efe dk. 48), İhsan Özdemir, Harun Aras, Sırat Şimşek, Furkan Tulgay, Ahmet Erikli (Mustafa dk. 49)
Kayserispor U12: Berke Sarı, M. Berke Korkmaz, Nayman Çınar (Fatih dk. 35), Egemen Kalkan, Efe Doğan (Ahmet dk. 40), Y. Berat Çetinkaya, Hüseyin Umut Ç., (Hasan dk. 45), Fatih Karakuş
Goller: Adnan Yaşar (dk. 25+2), Furkan Tulgay (dk. 34) (Zeki Akparlar U12) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Zeki Akparlar FK U12 Kayseri Şampiyonu - Son Dakika
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