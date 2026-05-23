Zeki Yavru, Samsunspor'a Veda Etti

23.05.2026 14:36
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, taraftarlarla duygusal bir veda gerçekleştirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Zeki Yavru, Samsunspor Taraftar Gruplarına veda ederek helallik istedi.

Samsunspor Taraftar Gruplarını ziyaret eden Zeki Yavru, taraftar gruplarının başkan ve liderleriyle vedalaştı. Samsunspor Taraftar ve Taraftar Grupları Sorumlusu Tonguç Ali Anıl'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Samsunspor'un ve Samsunspor taraftarının kendisi için önemli bir yeri olduğunu söyleyen Zeki Yavru, kendisine gösterilen ilgi ve destek karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Zeki Yavru, "Benim hakkım helal olsun. Sizler de bana hakkınızı helal edin" dedi.

Samsunspor Taraftar Grupları'nın ziyaretin ardından yayımladığı veda mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Samsunspor'un en fırtınalı, en zorlu günlerinde bile şanlı armayı bir an olsun yalnız bırakmayan, o amansız mücadelelerden asla başını eğmeden çıkan koca yürekli kaptanımız Zeki Yavru. Bugün seninle vedalaşmanın burukluğunu yaşıyoruz. 4 yıl boyunca sırtında taşıdığın o kutsal formayı ve göğsündeki şanlı armayı, bu şehrin öz evladı gibi, her damla terini helal ederek ıslattın. Samsunspor'un bugün durduğu o gururlu noktada, senin sarsılmaz karakterinin, akıttığın terin ve bitmek bilmeyen savaşçı ruhunun katkısı çok büyük. Sen bizim için sadece sahada mücadele eden bir futbolcu değildin! Tribünlerin sesi, sahada atan kalbiydin. İşte bu yüzden adını, şanlı tarihimizin unutulmazlar sayfasına altın harflerle kazıdın. Sen artık bu şehrin kalbinde özel ve kıymetli bir yere sahipsin. Biz senden razı olduk Zeki Yavru. Bizim sana hakkımız sonuna kadar helaldir. Sen de Samsunspor camiasına hakkını helal et. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde her şeyin gönlünce olmasını diliyor, verdiğin tüm emekler, yaşattığın tüm gururlar için sonsuz teşekkür ediyoruz. Yolun açık, başarıların daim olsun Büyük Kaptan."

Aslen Trabzonlu olan 35 yaşındaki Zeki Yavru, 4 sezon formasını giydiği Samsunspor'da kaptanlığın yanı sıra 136 maçta forma giyip, 6 gol 16 asistlik katkı sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

