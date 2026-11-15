Zerenspor'u deplasmanda 3-1 yenen Eczacıbaşı Peron İstanbul 7. galibiyetine ulaştı

Zerenspor'u deplasmanda 3-1 yenen Eczacıbaşı Peron İstanbul 7. galibiyetine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı bu sonuçla ligde 7. galibiyetine ulaşırken ev sahibi Zerenspor 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Seher Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Özlem Alkan, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual, Pipunyrova)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Uzelac, Ezel Balık, Antropova, Ishikawa, Aslı Kalaç, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Weitzel, Ebrar Karakurt)
Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 16-25
Süre: 100 dakika (21, 26, 30, 23)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Zerenspor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Başkent ekibi ise 7. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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