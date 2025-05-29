Zewlakow'dan Szymanski'ye Övgü

MKE Ankaragücü'nün Polonyalı eski futbolcusu Michal Zewlakow, Fenerbahçe forması giyen vatandaşı Sebastian Szymanski'nin çalışkanlığı ve kararlılığıyla bu seviyeye ulaştığını söyledi

Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi finali öncesinde gösteri maçında forma giyen Zewlakow, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2010-2011 sezonunda Süper Lig'de MKE Ankaragücü forması giyen, şu anda da Polonya'nın önemli ekiplerinden Legia Varşova'nın sportif direktörlüğü görevini yürüten Zewlakow, Başkent ekibini yakından takip ettiğini belirtti.

MKE Ankaragücü'nün üst üste önce Trendyol 1. Lig'e, bu sezon da Nesine 2. Lig'e düşmesine vurgu yapan Zewlakow, "Geride kalan sezonların Ankaragücü için oldukça zor geçtiğini gördüm. Oraya oynamaya giden birkaç arkadaşım vardı. Şimdi Legia Varşova için görev yapıyorum. Bu yüzden de yüzde 100 kulübüme konsantre olmuş durumdayım." ifadelerini kullandı.

"Szymanski'nin yaptıkları mükemmel"

Legia Varşova'da ilk sportif direktörlük deneyimini 2015-2017 yıllarında yapan Michal Zewlakow, o dönem birlikte çalıştığı Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği dönemde Sebastian Szymanski'yi A takıma almaya karar verdiklerini vurgulayan Zewlakow, şöyle konuştu:

"15-16 yaşlarındaydı ve çok yetenekliydi. Ona bir şans vermek istedik. Bence bu bir örnek. Akademide olan küçük bir çocuk, önce ikinci takıma ardından A takıma çıkabilir, sonrasında Avrupa'ya gidebilir. Szymanski milli takım için önemli bir oyuncu. Bence kulübünde yaptıkları da mükemmel."

Sebastian Szymanski'nin Jose Mourinho ile birlikte çalışması hakkında da konuşan Zewlakow, "Bütün futbolcuların antrenman yapmaya başlayıp, kariyer hayalleri kurduğunda büyük bir teknik direktörle çalışma hayalleri de olur. Sebastian çalışkanlığıyla, kararlılığıyla bu seviyeye ulaştı ve şimdi de böylesine büyük bir teknik direktörle çalışmanın mutluluğunu yaşıyor." açıklamasını yaptı.

Son olarak Legia Varşova forması giyen oğlu Jakub Zewlakow hakkında konuşan Michal Zewlakow, oğlunun hücumda Sebastian Szymanski gibi olduğunu belirterek, "Oğlum ofansif bir oyuncu. Aslında onunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü önünde çok uzun yol var. Şansını denemek, bu şansı kullanmak ve yeterince iyi olduğunu kanıtlamak için zamanı var." ifadelerini kullandı.