Zeynep Sönmez, Roland Garros\'ta ana tabloya kaldı

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İlk kez katıldığı Roland Garros Turnuvası'nda elemelerin üç turunu da geçerek ana tabloya kalan milli tenisçi Zeynep Sönmez'in ana tablo ilk turdaki rakibi dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasmanın 157. basamağında yer alan 22 yaşındaki Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen Roland Garros Turnuvası'nın elemelerinde ilk turda Sırp raket Dejena Radanovic, ikinci turda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ve üçüncü turda Hırvat Jana Fett'i mağlup etti.

Adını ana tabloya yazdıran milli tenisçi Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde bu seviyeye ulaşan 5. Türk tenisçi olma ünvanını kazandı.

Ana tablo ilk tur karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Zeynep Sönmez, "Eleme karşılaşmalarında her maçı bir önceki maçtan daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Takımımla iyi bir taktik ve planla çıktık. Bunu da iyi bir şekilde uyguladım. Avustralya'da da iyi bir tenis oynamıştım ama talihsiz bir sakatlığım olmuştu. Buraya daha sağlıklı bir şekilde geldim ve hep maç maç gitmeyi düşündüm. Bunun sonucunu da burada alabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Emma Navarro ile yapacağı maçla ilgili şunları kaydetti:

"Kendisi çok iyi tanıdığım bir oyuncu değil. Ama maça birkaç gün var. O yüzden rakibimin maçlarını izleyip buna göre taktiksel bir plan oluşturabiliriz. Ana tabloda kolay bir kura olmayacağını biliyordum. Umarım iyi bir tenis oynarım ve maçın sonunda gülen taraf ben olurum. Herkese destekleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Türk kadınını ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Maç günümde de desteğinizi görmek benim için çok kıymetli olacak, hepinizin desteğini bekliyorum."