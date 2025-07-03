Zeynep Sönmez Wimbledon\'da Tarih Yazdı

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek, 75 yıl sonra Grand Slam'de 3'üncü tura çıkan ilk Türk raket oldu.

Zeynep Sönmez, teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya geldi. Dünya 88 numarası Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2 sette de rakibine 7-5'lik skorlarla üstünlük kurarak 2-0 mağlup etti ve adını 3'üncü tura yazdırdı.

23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 3'üncü Tur'da Ekaterina Alexandrova - Suzan Lamens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.