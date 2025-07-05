Zeynep Sönmez Wimbledon\'da Tarih Yazıyor

5 Temmuz 2024 tarihi Türk tenisinin en büyük günü olarak kayda geçiyor. 23 yaşındaki Zeynep Sönmez Wimbledon üçüncü turda Rusya'dan Ekaterina Alexandrova ile karşılaşıyor.

Karşılaşmanın TSİ 13 gibi başlaması bekleniyor.

Sönmez'in rakibi 30 yaşındaki Alexandrova dünya sıralamasında 52. sırada bulunuyor.

Rus raketin Wimbledon'daki en iyi derecesi 2023'te oynadığı dördüncü tur karşılaşmasıydı.

Zeynep bu tura gelene kadar Romen ve Çinli rakiplerini set vermeden geçti.

İlk turda Jaqueline Cristian'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Ardından dünya 32'ncisi olan Xinyu Wang'i 7-5 ve 7-5'lik iki setle geçti.

23 yaşındaki Sönmez tek kadınlar kategorisinde turnuvaya ilk kez ana tablodan girdi.

Sönmez aynı zamanda bir grand slam turnuvasında teklerde 75 yıl aradan sonra üçüncü tur gören ilk Türk tenisçi oldu.

Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3. tura yükselmişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan Wimbledon, dört grand slam turnuvasından biri.

Tek kadınlar finali 12 Temmuz Cumartesi, tek erkekler finaliyse 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Toplam 53,5 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyar lira) para ödülünün dağıtılacağı turnuvada tekli kategori şampiyonları 3 milyon sterlin (yaklaşık 163 milyon lira) ödül kazanacak.