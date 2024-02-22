Zeynep Yetgil: Olimpiyat kotası almak istiyorum

Spor

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Zeynep Yetgil, sürecin devam ettiğini ve sıradaki hedefin olimpiyat kotası olduğunu söyledi. Yetgil, "Olimpiyat kotası aldıktan sonra olimpiyatlarda bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Macar rakibi Stalvira Orshush'u 3-1 mağlup ederek bronz madalya kazanan milli güreşçi Zeynep Yetgil, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık sonrası sürecin zor geçtiğini ancak daha hırslı ve inançlı bir şekilde döndüğünü belirten Yetgil, "Benim için stresli ve heyecanlı bir turnuvaydı. Çünkü sakatlık sürecinden sonra katıldığım ilk turnuvaydı. Kafamdaki tek düşünce, 'Acaba geri dönebildim mi?' sorusuydu. Mindere çıktığımda daha hırslı ve daha inançlı bir Zeynep gördüm. Bu hızla devam edip bronz madalya elde ettim. Aslında güzeldi, keyifli bir müsabakaydı benim için. Takım halinde de büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi olduk. Kupamızı aldık. 50'den 76'ya kadar bütün sıkletlerin çok emeği var. Gerçekten bir aile gibiyiz ve herkes emeğini, çabasını ortaya koydu. Büyükler kategorisinde Avrupa ikinciliği ile de taçlandırıp ülkemize döndük diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Orada kalbimin çok hızlı attığını hissedebiliyordum"

Turnuvada yaşadığı en unutulmaz anın daha önce sakatlık yaşadığı pozisyonda kaldığı an olduğunu dile getiren milli güreşçi, "Sakatlık yaşamıştım. Turnuvada sakatlık yaşadığım pozisyonda kaldım. Gerçekten orada kalbimin çok hızlı attığını hissedebiliyordum. Acilen o pozisyondan çıkmak istiyordum. En unutamadığım an o oldu" cümlelerine yer verdi.

"Rehavete kapılmak istemedim"

Başarının mutluluk verici olduğunu hissetse de Türkiye'ye döner dönmez olimpiyat kotası için çalışmaya başladığını ifade eden Zeynep Yetgil, "Aslında rehavete kapılmak istemedim. Çünkü bundan sonra olimpiyatlar için Avrupa kota maçımız olacak. Çalışmalarıma başladım. Döndükten sonra çalışmaya devam ettim. Yakaladığımız güzel bir başarı. Güzel ve mutlu hissettirdi ama sürece devam ediyoruz şu anda" diye konuştu.

"Olimpiyatlarda bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum"

En büyük hedefi ve hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "En büyük hayalim; emek veren ve isteyen bütün sporcuların olduğu gibi olimpiyat şampiyonluğu. Tabii ki önce olimpiyat kotası almam gerekiyor. Olimpiyat kotası aldıktan sonra olimpiyatlarda bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün desteğinden de söz eden Yetgil, "Bu zorlu süreçte kulübün çok fazla desteği var. Kulüp başkanımız, kulüp koordinatörümüz, kulüp antrenörlerimiz, herkesin çok fazla desteği var. Onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi bu yolda destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL