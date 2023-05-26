Zidane'a 150 milyon euro! Al Nassr'ın Ronaldo gitmesin diye yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi

Real Madrid'den ayrıldığından bu yana hiçbir takımı çalıştırmayan Zinedine Zidane'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi.

ZİDANE'A ASTRONİK TEKLİF

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak için her yolu deniyor. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli yıldızın Real Madrid'de birlikte çalıştığı Zinedine Zidane'a astronomik bir teklif yaptı.

2 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO

Al Nassr, Zinedine Zidane'e 2 yıl için 150 milyon euro teklifte bulundu. Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmak istediğini belirten deneyimli hoca, Suudi Arabistan ekibinin teklifini reddetti.