Zidane'a 150 milyon euro! Al Nassr'ın Ronaldo gitmesin diye yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi - Son Dakika
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Zidane'a 150 milyon euro! Al Nassr'ın Ronaldo gitmesin diye yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi

26.05.2023 08:49

Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşünen Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak isteyen Al Nassr, Portekizli yıldızın Real Madrid'de beraber çalıştığı teknik direktör Zinedine Zidane'a astronomik bir teklif yaptı. Fransız hocaya 2 yıllık 150 milyon euro teklif eden Suudi Arabistan ekibi umduğu cevabı alamadı. Al Nassr'ı reddeden Zidane, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde çalışmak istediğini belirtti.

Real Madrid'den ayrıldığından bu yana hiçbir takımı çalıştırmayan Zinedine Zidane'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi.

ZİDANE'A ASTRONİK TEKLİF

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak için her yolu deniyor. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli yıldızın Real Madrid'de birlikte çalıştığı Zinedine Zidane'a astronomik bir teklif yaptı.

2 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO

Al Nassr, Zinedine Zidane'e 2 yıl için 150 milyon euro teklifte bulundu. Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmak istediğini belirten deneyimli hoca, Suudi Arabistan ekibinin teklifini reddetti.

Zidane'a 150 milyon euro! Ronaldo gitmesin diye Al Nassr'ın yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi
Zidane'a 150 milyon euro! Ronaldo gitmesin diye Al Nassr'ın yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi
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Son Dakika Spor Zidane'a 150 milyon euro! Al Nassr'ın Ronaldo gitmesin diye yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zidane'a 150 milyon euro! Al Nassr'ın Ronaldo gitmesin diye yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi - Son Dakika
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