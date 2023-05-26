Real Madrid'den ayrıldığından bu yana hiçbir takımı çalıştırmayan Zinedine Zidane'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi.
Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak için her yolu deniyor. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli yıldızın Real Madrid'de birlikte çalıştığı Zinedine Zidane'a astronomik bir teklif yaptı.
Al Nassr, Zinedine Zidane'e 2 yıl için 150 milyon euro teklifte bulundu. Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmak istediğini belirten deneyimli hoca, Suudi Arabistan ekibinin teklifini reddetti.
Son Dakika › Spor › Zidane'a 150 milyon euro! Al Nassr'ın Ronaldo gitmesin diye yaptığı hamlenin eşi benzeri görülmedi - Son Dakika