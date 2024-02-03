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Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-22, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 67 dakika sürdü.

03.02.2024 19:41
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Faik Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Vicentin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı, Orçun Ergün, Bahov, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi (Caner Ergül, Onur Kaya, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Mustafa Hacıoğlu)

Setler: 25-12, 25-22, 25-16

Süre: 67 dakika (20, 25, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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