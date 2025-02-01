Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Clevenot, Hacı Şahin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan (Emre Berat Fırat, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Mustafa Altay Demirci)
Setler: 23-25, 23-25, 25-20, 25-15, 15-6
Süre: 131 dakika (29, 31, 28, 27, 16)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında lider Ziraat Bankkart, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart, Bursa'yı 3-2 Geçti - Son Dakika
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