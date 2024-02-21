Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Guaguas Las Palmas ile karşılaşacak - Son Dakika
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Guaguas Las Palmas ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Guaguas Las Palmas ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile yarın karşı karşıya gelecek. Maç, Kanarya Adaları'ndaki Centro Insular de Deportes'te oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak. Ziraat Bankkart, grup aşamasını namağlup geçerek çeyrek finale yükseldi ve başantrenör Mustafa Kavaz, avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtti.

21.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:23
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

Kanarya Adaları'ndaki Centro Insular de Deportes'te oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Yunanistan'dan Alexandros Mykonakis ile Romanya'dan Visan Benone yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Grup aşamasını namağlup geçerek çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart'ta başantrenör Mustafa Kavaz, avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek istediklerini belirterek, "Şampiyonlar liginde oynadığımız her maçın ayrı bir önemi ve zorluk derecesi var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Guaguas Las Palmas ile karşılaşacak - Son Dakika

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