Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti. Jastrzebski Wegiel, İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ziraat Bankkart ise çeyrek finalde İspanya'nın Guaguas ekibini altın set sonunda eleyerek tarihinde ilk kez yarı finale çıktı.

28.02.2024 23:25
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel oldu.

Deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza'yı evinde 25-22, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Jastrzebski Wegiel, yarı finalde Ziraat Bankkart ile eşleşti.

Çeyrek finalde "altın set" sonunda İspanya'nın Guaguas ekibini eleyen Ziraat Bankkart, organizasyonda ilk kez adını yarı finale yazdırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika
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