Ziraat Bankkart, Guaguas'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Ziraat Bankkart, Guaguas'ı 3-1 mağlup etti

Ziraat Bankkart, Guaguas\'ı 3-1 mağlup etti

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Guaguas'ı 3-1 yenerek avantaj elde etti. Grup aşamasında 7 maçını da kazanan Ziraat Bankkart, rövanşı Ankara'da oynayacak.

23.02.2024 00:01  Güncelleme: 00:04
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Salon: Insular

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, de Amo (Larranaga, de Carvalho, Finoli, Moreno)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 127 dakika (27, 33, 33, 34)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.

Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: AA

28 Şubat, Voleybol, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, Guaguas'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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