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Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek - Son Dakika

Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek

15.02.2022 13:38
Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk olacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki ???????Dynamo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Almanya'dan Jörg Kellenberger ve Finlandiya'dan Ari Jokelainen yönetecek.

B Grubu'nda topladığı 10 puanla 2. sırada yer alan başkent temsilcisi, Dinamo Moskova'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankkart'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli oyuncu Halil İbrahim Yücel, "Grubumuzdaki son maçımızı Dinamo Moskova ile oynayacağız. Çok güçlü bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtıp, 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi, Dinamo Moskova, voleybol, Moskova, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek - Son Dakika
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