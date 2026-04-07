Ziraat Bankkart Şampiyon Oldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan Ziraat Bankkart'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasında Eskişehir'deki ESTÜ Spor Salonunda oynanan 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finalinde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Galatasaray HDI Sigorta'yı mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - ANKARA