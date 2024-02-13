Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi

Ziraat Bankkart, Spor Toto\'yu 3-0 yenerek Dörtlü Final\'e yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 25-19, 26-24, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Ziraat Bankkart, yarı finalde Arkas Spor'la karşılaşacak.

13.02.2024 19:09
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Cengiz, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Petric, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Ümit Demir, Mustafa Koç, Sharifi)

Setler: 25-19, 26-24, 25-16

Süre: 90 dakika (26, 38, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Spor Toto'yu 3-0 yenen Ziraat Bankkart, Dörtlü Final'e yükseldi.

Ziraat Bankkart, yarı finalde Arkas Spor'la karşılaşacak.

Kaynak: AA

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