Ziraat Bankkart, Spor Toto\'yu 3-0 yenerek Dörtlü Final\'e yükseldi

Selçuk Küçükkaya ve 16 Sanığa Hapis Cezası Verildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İsrail İstihbarat Servisi adına casusluk yaptığı iddia edilen Selçuk Küçükkaya ve diğer 16 sanığa hapis cezası verildi. Küçükkaya'ya üç ayrı suçtan toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, diğer sanıklara ise 6 yıl 3 aydan 18 yıl 4 aya kadar değişen cezalar verildi. Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.