Ziraat Kupası 4. Eleme Turu Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Ziraat Kupası 4. Eleme Turu Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda 3-5 Aralık'ta oynanacak maçların programı açıklandı.

12.11.2024 14:46
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

3 Aralık Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Onvo Antalyaspor- Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)

20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Corendon Alanyaspor- Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Kırklarelispor (Mersin)

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK- Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Gençlerbirliği- Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi- Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24Erzincanspor- Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947- Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK- Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük- Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor- Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

15.30 Karşıyaka- MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ankara Demirspor- GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü- Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)

13.30 Karaman FK- Esenler Erokspor (Yeni Karaman)

15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)

20.30 Gaziantep FK- Batman Petrolspor (Gaziantep)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Kupası 4. Eleme Turu Programı Belli Oldu - Son Dakika

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