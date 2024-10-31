Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda günün maçlarından 4'ü sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:
Bayburt Özel İdare Spor- Samsunspor: 0-0 (Penaltılarla 2-4)
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2 (Uzatmalarda)
Edirnespor- Batman Petrolspor: 0-1
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası'nda 3. Tur Sonuçları - Son Dakika
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