Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi 5 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: 2-3
Teksüt Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor: 2-3 (Uzatmalarda)
Onvo Antalyaspor- Küçükçekmece Sinopspor: 4-1
Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: 4-3 (Uzatmalarda)
Reeder Samsunspor-52 Orduspor: 2-4 (Uzatmalarda)
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası'nda 4. Tur Maçları Başladı - Son Dakika
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