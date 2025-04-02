Ziraat Kupası'nda İlk Yarının Skoru: Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Kupası'nda İlk Yarının Skoru: Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-1 geride tamamladı.

02.04.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada topu arka taraftaki Eren Elmalı kontrol etti. Eren ön direğe gönderdiği pasta Torreira, topukla meşin yuvarlağı altıpas önündeki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan araya giren Skriniar topu kornere gönderdi.

10. dakikada Davinson Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun topu ceza yayı içerisindeki Çağlar Söyüncü ile ikili mücadeledeki Barış Alper, arkasında bulunan Victor Osimhen'in önüne indirdi. Osimhen'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önündeki Kaan Ayhan'ın kafasında top kale önünde Kostic'ten döndü. Dönen meşin yuvarlağa yine Kaan'ın bu kez ayağıyla çektiği şutta Kostic bir kez daha gole engel oldu.

26. dakikada oyunu durduran hakem Cihan Aydın, VAR uyarısı sonrası korner pozisyonunu izlemek için ekran başına gitti. Hakem, pozisyonda topun Kostic'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'ın müdahalesine rağmen sağ köşeden filelere gitti. 0-2

43. dakikada sağ kanatta Amrabat'ı çalımladıktan sonra topla ilerleyen Sara, pasını ceza yayı üzerine bulunan Barış Alper'e verdi. Barış'ın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı savunmada yer alan Çağlar Söyüncü çizgi üzerinden kornere çeldi.

45+1. dakikada Kostic'in sol kanattan verdiği pasla topla buluşan Talisca'nın, ceza sahasına girerek orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe yöneldi. Burada müsait pozisyonda bulunan Szymanski topu ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 10 ve 27 pen.) (Galatasaray), Sebastian Szymanski (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

Sebastian Szymanski, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Kupası'nda İlk Yarının Skoru: Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
Dev maçın önüne geçti Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Dev maçın önüne geçti! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Trump’ın tarihi konuşması başladı ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

23:29 Dev maçın önüne geçti Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Dev maçın önüne geçti! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
23:23 Trump’ın tarihi konuşması başladı ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi
23:03 Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı
22:54 Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
22:43 Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı
09:36 Mesut Özil’in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır’dan imalı yanıt Mesut Özil'in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır'dan imalı yanıt
09:18 Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum
09:17 Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
09:14 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
08:58 106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:39 Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 23:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Ziraat Kupası'nda İlk Yarının Skoru: Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement