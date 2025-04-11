Ziraat Kupası Yarı Final Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre; tek maç usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarının 22 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı şöyle:
22 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Galatasaray
24 Nisan Perşembe
20.30 Trabzonspor - Göztepe - İSTANBUL
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