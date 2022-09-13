Türkiye Kupası'nda skandal görüntü! Kırmızı kart yiyen futbolcu rakibinin kafasını tekmeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kupası'nda skandal görüntü! Kırmızı kart yiyen futbolcu rakibinin kafasını tekmeledi

13.09.2022 15:40
Türkiye Kupası'nda skandal görüntü! Kırmızı kart yiyen futbolcu rakibinin kafasını tekmeledi

Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında futbolcular arasında çıkan tartışma çok büyük bir kavgaya dönüştü. Kırmızı kart yiyerek oyun dışı kalan Erhan Çınar, Kars 36 Sporlu rakibinin kafasını tekmeledi. Maçı 4-2'lik skorla Kars 36 Spor kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında karşı karşıya gelen Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçının 52. dakikası meydana gelen pozisyon sonrası ortalık karıştı.

RAKİP FUTBOLCUNUN KAFASINI TEKME ATTI

Ardahan Spor oyuncusu Erhan Çınar ikinci sarıdan kırmızı kart yiyerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören Çınar, yerde yatan Kars 36 Sporlu futbolcunun kafasına tekme attı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ortalık karıştı

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Çıkan kavganın ardından sahaya Polis indi. Başka oyuncuya ise yumruk atan Erhan Çınar, yaptığı hareketler sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ortalık karıştı
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda skandal görüntü! Kırmızı kart yiyen futbolcu rakibinin kafasını tekmeledi - Son Dakika


Son Dakika
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 18:19:48. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda skandal görüntü! Kırmızı kart yiyen futbolcu rakibinin kafasını tekmeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement