Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ramazan Işık (kendi kalesine), 39. dakikada Seferovic, 53. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Rashica, 65. dakikada Ross, 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Hamza Akman kaydetti.
Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkan Galatasaray ilk 7 gollü bir galibiyet de elde etti.
Bu sonuçla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü ligde Alanyaspor ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti - Son Dakika