Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu

19.10.2022 23:48
Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Galatasaray, sahasında GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Maçın yorumcusu Ahmet Akcan'ın canlı yayında söyledikleri ise sosyal medyada dalga konusu oldu. 2 Lig ekibine alan galibiyet sonrası Akcan, "Büyüklük böyle bir şey. Bütün büyük takımlarımız için geçerli. Bir maç kaybedebilirsiniz. Ancak kaybedilen maçtan sonra böyle bir kenetlenme oluyorsa, o takım sezon sonuna kadar şampiyonluğun adayı olarak yoluna devam eder." dedi.

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazanırken A Spor ekranlarında karşılaşmayı yorumlayan Ahmet Akcan, söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

"BÜYÜKLÜK BÖYLE BİR ŞEY"

Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekibine karşı aldığı galibiyet sonrası tüm takımın kenetlenmesi üzerine Akcan, "Büyüklük böyle bir şey. Bütün büyük takımlarımız için geçerli. Bir maç kaybedebilirsiniz. Ancak kaybedilen maçtan sonra böyle bir kenetlenme oluyorsa, o takım sezon sonuna kadar şampiyonluğun adayı olarak yoluna devam eder." yorumunu yaptı.

YORUMU ABARTILI BULUNDU

Sosyal medyada söyledikleri gündem olan Ahmet Akcan için yüzlerce yorum yapıldı. Birçok futbolsever Akcan'ın söylediklerini abartılı bulurken, Galatasaray'ın rakibinin 2. Lig ekibi olduğunu dile getirdi.

Galatasaray-Kastamonuspor maçının yorumcusu canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
Galatasaray-Kastamonuspor maçının yorumcusu canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
Galatasaray-Kastamonuspor maçının yorumcusu canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
Galatasaray-Kastamonuspor maçının yorumcusu canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
Galatasaray-Kastamonuspor maçının yorumcusu canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
Galatasaray-Kastamonuspor maçının yorumcusu canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
YORUMLAR
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