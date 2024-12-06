Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Eşleşmeler belirlenirken, takımların karşılaşacağı rakipler belli oldu. Müsabakalar 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

06.12.2024 15:49
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ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;

Erzurumspor FK - Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor - Hatayspor

Muşspor - Antalyaspor

Bucaspor 1928 - Göztepe

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Çaykur Rizespor - Vanspor FK

Kırklarelispor - Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor - Bodrum FK

Menemen FK - MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor - İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon FK

Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

24Erzincanspor - Çorum FK

Konyaspor - Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika

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