ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;
Erzurumspor FK - Sakaryaspor
Gaziantep FK-52 Orduspor FK
İskenderunspor - Hatayspor
Muşspor - Antalyaspor
Bucaspor 1928 - Göztepe
Çorluspor 1947 - Kocaelispor
Çaykur Rizespor - Vanspor FK
Kırklarelispor - Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor - Bodrum FK
Menemen FK - MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor - İstanbulspor
Boluspor - 1461 Trabzon FK
Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler
Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
24Erzincanspor - Çorum FK
Konyaspor - Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Sivasspor
Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
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