Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu\'nda görev alacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
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