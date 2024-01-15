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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda görev alacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda hakemler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu\'nda görev alacak hakemler açıklandı
15.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:24
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Murat Erdoğan - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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