Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Konyaspor - İskenderunspor maçını Ozan Ergün yönetecek. 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde de Zorbay Küçük görev alacak. Beşiktaş'ın sahasında karşılaşacağı Göztepe müsabakasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kupada çeyrek final maçlarının programı ve müsabakalarda görevli hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL
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