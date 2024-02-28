Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı. İlk yarıda Trezeguet ve Bardhi'nin şutları sonuçsuz kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısı merakla bekleniyor.

28.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:31
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Stat: Papara Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, de Souza, Serdar Gürler, Abeid, Kemen, Figueiredo, Keny

Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 44 de Souza (RAMS Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

5. dakikada ceza alanına girerek 2 rakibinden art arda sıyrılan Trezeguet'in şutunda kaleci Deniz Dilmen topa sahip oldu.

6. dakikada sol taraftan Denswil'in pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin gelişine şutunda, kaleci Deniz Dilmen topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Bardhi'nin sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Onuachu'nun dokunduğu topa Trezeguet altı pas içinde vuramayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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