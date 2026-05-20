Ziraat Türkiye Kupası Finali Hakemi Belli Oldu

TRABZONSPOR ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.