Ziraat Türkiye Kupası Finali Stadyumu Yeniden Değerlendiriliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyum için yeniden değerlendirme kararı alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu. TFF, yaptığı açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı alındığını bildirdi. Finalin oynanacağı stadyum ilerleyen günlerde açıklanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."