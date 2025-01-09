- Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 3-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Cenk Tosun topla buluştu. Cenk'in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu arka direkte bulunan Mert Müldür, Yusuf Akçiçek'e indirdi. Kale önünde topla buluşan Yusuf'un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
42. dakikada Taylan Utku Aydın'ın sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Emirhan Yiğit'in rakibini geçip sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı kurtardı.
45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa penaltı noktası yakında Bartuğ Elmaz gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş, Beraat Doğan Yıldız, Yaman Suakar, Yusuf İnci, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş
Yedekler: Ege Albayrak, Eren Umut Şehitoğlu, Bahtiyar Aras Özden, Serhat Akçay, Dağhan Erdoğan, Bünyamin Çetinkaya, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin, Muhammed Ayeş, Kaan Doğan
Teknik Sorumlu: Taner Yapağıcı
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Muharrem Cizgili
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 2), Yusuf Akçiçek (dk. 27), Bartuğ Elmaz (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Sarp Yavrucu (Kasımpaşa)
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