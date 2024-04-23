Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü - Beşiktaş: İlk yarı 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü - Beşiktaş: İlk yarı 0-0

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen, her iki takım da gol bulamadı.

23.04.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassogog'un içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Ali Sowe arka direkte tamamlayarak ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen karar sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

26. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kazanan ve ceza sahasına giren Ali Sowe'nin şutu üstten auta gitti.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassagog'un yaptığı şut sonrası meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden az farkla auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin çektiği şut sonrası top direkten auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Morutan'ın pası sonrası ceza sahası yayında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun şutunu kaleci Mert Günok çıkardı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Morutan, Flips, Ali Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Saponara, Kaan Güneren, Arda Ünyay, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica, Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Masuaku

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Sarı kart: Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası, Ankaragücü, Beşiktaş, Türkiye, MKE, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü - Beşiktaş: İlk yarı 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:34 Milli Savunma Bakanı Güler’den “Eurofighter“ sorusuna esprili yanıt Milli Savunma Bakanı Güler'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:48 4 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi samanlıkta bulundu, kuzeni gözaltında 4 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi samanlıkta bulundu, kuzeni gözaltında
19:41 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 22:59:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü - Beşiktaş: İlk yarı 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement