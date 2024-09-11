Çankırı FK, Kırıkkale FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Çankırı FK, Kırıkkale FK'ya 2-1 Yenildi

Çankırı FK, Kırıkkale FK\'ya 2-1 Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çankırı FK, konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-1 mağlup oldu. İsmail Çetin'in kırmızı kart gördüğü maçta, Kırıkkale FK'nın gollerini Osman Arslantaş attı.

11.09.2024 17:26
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çankırı FK, konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Buğrahan Dilkan İnanır, Emrah Kul, Mert Altan Çakır

Çankırı FK: Cihan Bal, Ahmet Üner, Yusuf Bulundu, Rıfat Merzifonluoğlu, İsa Fuat Dayı, Anıl Kılıç, Barış Dede, Mustafa Değirmenci, Nejdet Diker, Canberk Özçakır, İsmail Çetin

Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Seyit Mehmet Söğüt, Yusuf Ensar Poyrazlı, Buğra Şahiner, Emir Açıkgöz, Berkay Göçmen, Burak Başkaya, Osman Arslantaş, Mehmet Tolun

Goller: Canberk Özçakır (dk. 45+2) (Çankırı FK), Osman Arslantaş (dk. 7 ve 90+4) (Kırıkkale FK)

Kırmızı Kart: İsmail Çetin (dk. 29) (Çankırı FK) - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çankırı FK, Kırıkkale FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika

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