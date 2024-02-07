Ziraat Türkiye Kupası'nda deprem anması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda deprem anması

Ziraat Türkiye Kupası\'nda deprem anması

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor müsabakasında deprem anısına yapılan etkinlikler unutulmadı. RAMS Başakşehirli futbolcular depremden etkilenen 11 ilin haritasının bulunduğu tişörtlerle sahaya çıkarken, Atakaş Hataysporlu oyuncuların tişörtlerinde 'Hatay'ı Yaşat' ifadesi yer aldı. Mücadele öncesinde ise her iki kulübün başkanı deprem bölgesine destek mesajı verdi.

07.02.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor müsabakasında 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler unutulmadı.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde RAMS Başakşehirli futbolcular üzerinde depremden etkilenen 11 ilin haritasının bulunduğu ve 'Unutmayacağız' yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Atakaş Hataysporlu oyuncuların ısınmaya çıktıkları tişörtlerin üzerinde de "Hatay'ı Yaşat" ifadesi yer aldı.

Volkan Demirel'e çiçek

Karşılaşma öncesinde RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e çiçek verdi.

Mücadele öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, her iki kulübün başkanı üzerinde "Unutmayacağız" yazan atkıyı beraber tutarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tribünlerden deprem bölgesine destek

Karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıktı. Pankartta depremde hayatını kaybeden Christian Atsu, Taner Savut, Suzan Berber, Hamza Sürer, Onur Akdeniz, Fatih Can ve Hüseyin Danahaliloğlu'nun isimlerinin yanı sıra hayatını kaybeden bazı vatandaşların fotoğrafları yer aldı.

RAMS Başakşehir tribünleri de maçın başlamasıyla birlikte deprem bölgesine destek verdi. Turuncu-lacivertli taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin isimlerinin tek tek sayılmasına karşılık hep bir ağızdan "Burada" cevabını verdi.???????

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatih Terim Stadı, Türkiye Kupası, Başakşehir, Hatayspor, Deprem, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda deprem anması - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda deprem anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement