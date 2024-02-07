Ziraat Türkiye Kupası\'nda deprem anması

Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor müsabakasında 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler unutulmadı.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde RAMS Başakşehirli futbolcular üzerinde depremden etkilenen 11 ilin haritasının bulunduğu ve 'Unutmayacağız' yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Atakaş Hataysporlu oyuncuların ısınmaya çıktıkları tişörtlerin üzerinde de "Hatay'ı Yaşat" ifadesi yer aldı.

Volkan Demirel'e çiçek

Karşılaşma öncesinde RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e çiçek verdi.

Mücadele öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, her iki kulübün başkanı üzerinde "Unutmayacağız" yazan atkıyı beraber tutarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tribünlerden deprem bölgesine destek

Karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıktı. Pankartta depremde hayatını kaybeden Christian Atsu, Taner Savut, Suzan Berber, Hamza Sürer, Onur Akdeniz, Fatih Can ve Hüseyin Danahaliloğlu'nun isimlerinin yanı sıra hayatını kaybeden bazı vatandaşların fotoğrafları yer aldı.

RAMS Başakşehir tribünleri de maçın başlamasıyla birlikte deprem bölgesine destek verdi. Turuncu-lacivertli taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin isimlerinin tek tek sayılmasına karşılık hep bir ağızdan "Burada" cevabını verdi.???????