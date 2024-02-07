Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gaziantep FK, Fenerbahçe\'yi konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

07.02.2024 21:19
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 25 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor - Son Dakika
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