Ziraat Türkiye Kupası\'nda İlk Gün Gollü Geçti

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarında ilk gün gollü maçlara sahne olurken, 5 maçta toplam 28 gol atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün 5 maç oynandı. Toplam 58 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Adana Demirspor bir üst tura adını yazdırırken, Samsunspor ise sahasında kupaya veda etti.

Kupada 4. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Iğdır FK - Muş Spor Kulübü: 2-3

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3

Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor: 4-1

Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor: 4-3

Samsunspor - 52 Orduspor FK: 2-4 - İSTANBUL