4 büyüklerden biri daha erken başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası eleme turları ve çeyrek final tarihleri belli oldu - Son Dakika

4 büyüklerden biri daha erken başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası eleme turları ve çeyrek final tarihleri belli oldu

Son Güncelleme: 12.09.2023 00:47

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası'nın ön eleme turları ve çeyrek final tarihlerini açıkladı. Organizasyon, 17 Eylül'de başlayacak ve 29 Şubat'ta çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek. Yarı final ve final tarihleri ise daha sonra açıklanacak. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Türkiye Kupası'na 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak 5. eleme turundan başlayacak. Trabzonspor ise 4. eleme turundan başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17 Eylül'de ön eleme turu maçlarıyla başlayacak ve 29 Şubat'ta çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Kupası'nda yarı final ve final tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

ÖN ELEMELER 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda ön eleme turu 17 Eylül 2023'te, 1. eleme turu 26-27-28 Eylül 2023'te, 2. eleme turu 11-12-13 Ekim 2023'te, 3. eleme turu 31 Ekim-1-2 Kasım 2023'te, 4. eleme turu 5-6-7 Aralık 2023'te, 5. eleme turu 9-10-11 Ocak 2024'te, son 16 turu 6-7-8 Şubat 2024'te, çeyrek final müsabakaları ise 27-28-29 Şubat 2024'te oynanacak.

TRABZONSPOR 4. ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

Turnuvada yarı final 1. ve 2. maçlarının tarihleri ile final karşılaşmasının tarihi ise daha sonra ilan edilecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Türkiye Kupası'na 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak 5. eleme turundan, Trabzonspor ise 4. eleme turundan başlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor 4 büyüklerden biri daha erken başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası eleme turları ve çeyrek final tarihleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 büyüklerden biri daha erken başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası eleme turları ve çeyrek final tarihleri belli oldu - Son Dakika
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