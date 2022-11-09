Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, Serik Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle eledi - Son Dakika
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Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, Serik Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle eledi

09.11.2022 22:58

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Serik Belediyespor'u Redmond, Muleka ve Dele Alli'nin ayağından gelen gollerle 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Beşiktaş ile Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

REDMOND SİFTAH YAPTI

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Redmond, 9. dakikada Muleka ve 34. dakikada Dele Alli kaydetti. Serik Belediyespor'un tek golü ise 66. dakikada Harun Kavaklıdere'den geldi.

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SIRADAKİ RAKİP ANTALYASPOR

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Beşiktaş, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası öncesi Süper Lig'de son maçını ise 13 Kasım'da Antalyaspor'a karşı oynayacak.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, Serik Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle eledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, Serik Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle eledi - Son Dakika
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