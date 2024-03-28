Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final Tarihleri Belli Oldu

Söke Basket ve Kuşadası Academy, finalde karşı karşıya geldi

Söke Basket Spor Kulübü (SBK) ve Kuşadası Academy Spor Kulübü (KASK), gruplarındaki 7 maçını da yenilgisiz tamamlayarak finalde karşı karşıya geldi. Final maçında sporcular, velilere anlamlı bir mesaj vermek için pankart açtı. Kulüplerin antrenörleri ise çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve saygı değerlerini öğrenmelerinin önemini vurguladı. Her iki kulübün kurucu antrenörü ise velilere teşekkür etti ve çocukların gelişimi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.