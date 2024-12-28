Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ipler koptu. Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek. Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.
Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti. Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euroyu aşan bir maliyeti bulunuyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep - Son Dakika
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