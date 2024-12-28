Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Ancak Ziyech'in sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep ettiği iddia edildi. Faslı yıldızın Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euroyu aşan bir maliyeti bulunuyor.

28.12.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Hakim Ziyech ile ipler koptu. Düzenli forma şansı bulamadığı için rahatsızlığını dile getiren Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

ALACAKLARINI İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başlayan Hakim Ziyech için Galatasaray bonservis talep etmeyecek. Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti.

BU SEZON SADECE 1 ASİST YAPTI

Faslı yıldız, sezon sonuna kadar tüm alacaklarını talep etti. Ziyech'in Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euroyu aşan bir maliyeti bulunuyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Ziyech\'ten Galatasaray\'a şok talep

Hakim Ziyech, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser:
    5saray bitmiş 14 66 Yanıtla
    Alperen Umut:
    Nasıl anladın lâ bittiğini embesil 2 0
    Öner ÖNKOL:
    dedi tineri fazla çekmiş bjk taraftari. 2 0
    Çelikk Gavatoğlu:
    Annnaann bitmiş haberin yok o kadar Galataraylı camiasının altından geçmek kolay değil 0e 2 0
    fatih köz:
    hannen gibi motoru şanlı takımla karıştırma feroşcuumm 1 0
  • Fahri Sağgül:
    Tabiki ister sözleşmeyi yaparken aklınız neredeydi yanlış transfer politikası yüzünden şu an kulüpler'in alayı batık durumda borç dağları aşmış durumda. 40 5 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Atın pafa i.neyi.. Ben böyle arsız topçu görmedim.. 29 10 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SEZON SONUNA KADAR LİSANSINI DONDURUN OTURSUN EVİNDE BAKALIM KİME TRANSFER YAPACAK O ZAMAN 27 8 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Ziyecin her zaman piyasası bulunur.dediğğnmgibi yaparlarsa evinde ywn gelip yatar özel hocası ile evinde çalışır gelecek sezonda yeni bir takıma g ider imza parası alır. 0 0
  • Özer Canaydın:
    İster tabii, bedava bulmuş gibi sözleşme yaparken düşünseydiniz! Varmı hiç bedavaya işe giden birisi? 28 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:36:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ziyech'ten Galatasaray'a şok talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.